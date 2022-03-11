Банкам запретили взимать комиссию с физических лиц при выдаче долларов США

Центральный банк России в пятницу, 11 марта, сообщил, что до 9 сентября 2022 года банкам запрещено взимать комиссию с физических лиц при выдаче долларов США со вкладов или счетов в иностранной валюте (независимо от валюты счета или вклада), – сообщают СМИ.

ЦБ РФ также сообщает, что нельзя брать комиссию за конвертацию иностранных валют в доллары США, если эта конвертация проводилась для последующей выдачи наличных долларов США.

«Комиссии, которые банки получили, выдавая с 9 марта 2022 года наличную валюту физическим лицам, они должны вернуть своим клиентам – физическим лицам», – говорится в сообщение регулятора.

Центробанк также сообщает: «Если клиенту выданы средства в размере до 10 тысяч долларов США, комиссия, удержанная в долларах США, может быть зачислена на банковский счет в долларах США или выдана ему наличными долларами США с соблюдением условия о предельной сумме возврата наличной валюты физическому лицу не более 10 тысяч долларов США либо по заявлению зачислена клиента на его банковский счет в рублях или выдана наличными рублями».

Кроме того, сказали в ЦБ РФ, если клиенту выданы средства в размере до 10 тысяч долларов США, комиссия, удержанная в рублях зачисляется на счет клиента в рублях или может быть выдана наличными рублями по его заявлению.

Если клиенту выдано 10 тысяч наличных долларов США, удержанная сверх этой суммы комиссия зачисляется на банковский счет клиента в рублях или может быть выдана наличными рублями по его заявлению.

«Чтобы получить возврат комиссии за выдачу наличной валюты, клиент должен обратиться в банк с заявлением. Банк должен вернуть комиссию в течение трех дней после получения заявления от клиента», – заявили в Центральном банке России.

Москва, Иван Бабурин

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