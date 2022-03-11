Мировой рынок микрочипов оказался под угрозой из-за спецоперации на Украине

Два ведущих украинских поставщика неона, необходимого для производства чипов – компании «Ingas» и «Cryoin», осуществлявшие около половины мировых поставок, прекратили свою деятельность из-за военной операции России, – сообщает Reuters.

«Два ведущих украинских поставщика неона, которые осуществляют около половины мировых поставок ключевого ингредиента для производства чипов, прекратили свою деятельность. Цены на этот газ оказываются под угрозой роста, кроме того ситуация может усугубить нехватку полупроводников на мировом рынке» – пишет издание,

Сотрудник аналитического центра CFRA Анджело Зино рассказал Reuters, что от 45% до 54% мирового неона полупроводникового качества для лазеров, используемых для производства чипов, поступает всего от двух украинских компаний – Ingas и Cryoin.

«Если к апрелю запасы будут исчерпаны, а у производителей чипов не будет заказов в других регионах мира, это, вероятно, означает дополнительные перебои в цепочке поставок и невозможность производить конечный продукт для многих ключевых клиентов», – сообщил агентству Анджело Зино.

Киев, Иван Бабурин

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