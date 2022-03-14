Россия и Белоруссия займутся импортозамещением вместе

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко по итогам состоявшихся в понедельник, 14 марта, в Москве переговоров с российским коллегой Михаилом Мишустиным заявил, что Минск и Москва будут совместно развивать импортозамещение, – сообщает РИА Новости

Пресс-служба белорусского правительства распространила видеокомментарий Головченко, в котором он заявил: «Мы будем максимально импортозамещаться. Есть понимание, что мы должны обеспечивать собственную технологическую независимость. В первую очередь речь о машиностроении, микроэлектронике».

Глава белорусского кабмина также отметил, что сформированы рабочие группы по отраслям экономики, отрабатываются планы взаимных поставок сырья и комплектующих в объемах, необходимых для удовлетворения потребностей рынка двух стран.

«Мы определим, кто что будет делать, в какие сроки и за какие средства. Важно сказать о том, что у российских коллег есть понимание, что на нас будет распространяться то финансирование, которое выделяется Российской Федерацией в рамках импортозамещения. Будут отрабатываться эти механизмы», – сказал Роман Головченко.

Москва, Иван Бабурин

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