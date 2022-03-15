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Вторник, 15 марта 2022, 21:55 мск

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ЕС запретил импорт российских железа и стали

Фото: ec.europa.eu

Европейский совет заявил, что с 15 марта в Евросоюз запрещается импортировать из России изделия из стали и железа, – сообщают СМИ.

На сайте Евросовета сообщается, что изделия из металлов попадут под ограничения ЕС, если они были произведены в России, или реэкспортированы с ее территории.

В «черный список» ЕС включены следующие виды российской продукции: формы и профили из чугуна и нелегированной (углеродистой) стали; продукция из олова; листы с металлическим покрытием; горячекатаные листы из нелегированных и других сплавов; холоднокатаные листы из нержавеющей стали; изделия из арматуры и проволоки; сварные и бесшовные трубы.


Кроме того, ЕС запретил покупать и расширять доли в компаниях, работающих в энергетическом секторе России.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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