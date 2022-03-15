МВФ: Евросоюзу угрожает глубокая рецессия из-за антироссийских санкций

Международный валютный фонд (МВФ) во вторник, 15 марта опубликовал свою аналитику, в которой говорится, что ситуация вокруг Украины и антироссийские санкции грозят Европе «глубокой рецессией», негативные последствия которой почувствует вся мировая экономика, подорожают, в том числе, продукты питания и энергоресурсы, – сообщает РИА Новости.

В блоге МВФ была опубликована аналитика, в которой говорится следующее: «Беспрецедентные санкции против России нанесут вред экономическому сотрудничеству и торговле в Европе, что обязательно приведет к глубокой рецессии там. Восточная Европа столкнется с ростом финансовых рисков, а также с потоком беженцев».

«США мало связаны с РФ и Украиной, что ослабит прямые последствия, но инфляция уже на самом высоком за четыре десятилетия уровне. Цены могут продолжить расти, поскольку федеральная резервная система начитает повышать процентные ставки», – считают аналитики МВФ.

Специалисты Фонда также говорят, что последствия почувствует вся мировая экономика, что выразится в замедлении роста и ускорении инфляции.

«Воздействия последуют по трем основным каналам. Во-первых, более высокие цены на продукты питания и энергоносители еще больше подстегнут инфляцию, что, в свою очередь, приведет к снижению доходов и снижению спроса. Во-вторых, соседние страны столкнутся, в частности, с нарушением цепочек поставок и денежных переводов, а также со всплеском потока беженцев. И в-третьих, снижение деловой уверенности и усиление неопределенности инвесторов будут оказывать давление на цены активов, ужесточая финансовые условия и потенциально стимулируя отток капитала с развивающихся рынков», – говорится в сообщении, опубликованном в блоге Международного валютного фонда.

Вашингтон, Иван Бабурин

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