Путин: В России будут увеличены социальные выплаты, зарплаты и МРОТ

Президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономической поддержке субъектов РФ в среду, 16 марта, заявил, что Российские власти в ближайшее время увеличат минимальный размер оплаты труда, величину прожиточного минимума, зарплаты бюджетников, а также все социальные выплаты.

В ходе выступления перед началом совещания президент России сказал: «В ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии. Повысим минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере».

Кроме того, глава государства поручил правительству в сжатые сроки проанализировать эффективность мер поддержки людей, потерявших работу.

«Очевидно, что такие меры надо расширять, в том числе за счет механизма социального контракта», – заявил Путин.

Москва, Иван Бабурин

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