Путин: Дополнительно деньги печатать не придется

Президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономической поддержке субъектов РФ в среду, 16 марта, заявил, что Центральному банку не придется печатать деньги.

В ходе выступления перед началом совещания президент России сказал: «В текущей ситуации проблем с финансированием со стороны федерального бюджета не будет. Наша экономика генерирует сегодня достаточный, хороший объем доходов, а это значит, что нам не потребуется прибегать к эмиссии, проще говоря, Центральному банку не нужно будет печатать деньги. У нас есть доходы, рыночные, здоровые доходы. Проблема сейчас не в деньгах, ресурсы у нас есть. Ключевые трудности связаны с доставкой комплектующих, техники, стройматериалов, с организацией работы подрядчиков».

«Мы должны продолжить реализацию всех запланированных проектов как на федеральном, так и на региональном уровне. Мы должны в полной мере задействовать потенциал нашей бюджетной системы как стимулирующего инструмента. Федеральное финансирование проектов, строек будет осуществляться, как и договаривались, в полном объеме», – заявил Путин.

Москва, Иван Бабурин

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