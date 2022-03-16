Путин: Запад делает ставку на «пятую колонну»

Президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономической поддержке субъектов РФ в среду, 16 марта, заявил, что Запад пытается расколоть российское общество, используя «пятую колонну».

В ходе выступления перед началом совещания президент России сказал: «Они и сейчас, в очередной раз хотят повторить попытку дожать нас, додавить, превратить в слабую зависимую страну, нарушить территориальную целостность, расчленить – в лучшем для них варианте Россию. Тогда у них это не вышло, не выйдет и сейчас. Безусловно, они будут делать ставку на так называемую пятую колонну. На нацпредателей, на тех кто зарабатывает деньги здесь у нас, а живет там. И живет не в географическом смысле этого слова, а по своим мыслям, по своему рабскому сознанию».

Российский президент заявил, что не осуждает тех, у кого «вилла в Майами, кто не может обойтись без фуа-гра, устриц или так называемых гендерных свобод». При этом, по словам Путина, есть те, кто хочет видеть себя принадлежащим «высшей касте» и сидеть на Западе, но таких людей лишь используют для нанесения вреда России.

«Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на Французской Ривьере. Но проблема абсолютно не в этом, а в том, что многие из таких людей, по своей сути, ментально находятся именно там, а не здесь, не с нашим народом, не с Россией.

Это и есть, по их мнению, признак принадлежности к «высшей касте». Подобные люди готовы и мать родную продать, только бы им разрешили сидеть в прихожей этой самой высшей касты. Они хотят быть похожими на нее, всячески подражают ей. Но они забывают или не понимают вообще, что этой так называемой высшей касте они если и нужны, то как расходный материал, чтобы использовать их для нанесения максимального ущерба нашему народу», – заявил глава государства на совещании по социально-экономической поддержке субъектов России.

Москва, Иван Бабурин

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