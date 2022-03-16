Путин: Запад разогнал мировую инфляцию

Президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономической поддержке субъектов РФ в среду, 16 марта, заявил, что, что Запад сам «разогнал спираль мировой инфляции» что привело к росту глобальной бедности и потоку беженцев.

В ходе выступления перед началом совещания президент России сказал: «Серьезный удар нанесен по всей глобальной экономике и торговле, по доверию и к американскому доллару как к основной резервной валюте».

«Нелегитимные действия по заморозке части валютных резервов Банка России подводят черту под надежностью так называемых первоклассных активов. По факту и США, и ЕС объявили самый настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией. Теперь каждый знает, что финансовые резервы могут быть попросту украдены. И видя это, многие страны уже в ближайшее время могут начать, уверен так и будет происходить, конвертировать свои бумажные или цифровые накопления в настоящие резервы в виде сырьевых товаров, земли, продовольствия, золота и других реальных активов», – заявил глава государства на совещании по социально-экономической поддержке субъектов России.

Москва, Иван Бабурин

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