Ремонтировать самолеты Boeing и Airbus теперь будет «Аэрофлот»

Пресс-служба «Аэрофлота» в четверг, 17 марта, сообщила, что Росавиация разрешила провайдеру технического обслуживания (ТО) и ремонта воздушных судов «А-Техникс» (входит в российскую группу «Аэрофлот») обслуживать самолеты американской компании Boeing и европейского предприятия Airbus, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале «Аэрофлот» сообщил следующее: «А-Техникс» успешно прошел аудит Росавиации по расширению сертификата ФАП-285 для выполнения технического обслуживания самолетов Boeing и Airbus». Благодаря расширению сертификата провайдер сможет «выполнять оперативное и периодическое техническое обслуживание воздушных судов западного производства, зарегистрированных в российском реестре, и обеспечивать поддержание летной годности всего воздушного флота» группы.

«А-Техникс» будет обслуживать самолеты Boeing 737NG, Boeing 777, Boeing 747-400, Airbus A320Family и Airbus A350. В целом указанный сертификат провайдер получил в 2018 г. для обслуживание российских самолетов Superjet 100», – сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

Напомним, что президент России Владимир Путин 14 марта подписал закон, позволяющий по решению правительства страны регистрировать права на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у отечественных компаний. Это было сделано в ответ на то, что Евросоюз, США и некоторые другие государства ввели против России санкции, предусматривающие запрет на предоставление РФ самолетов и авиационных компонентов, а также других товаров и технологий, которые используются в авиационной и космической отраслях. Осуществлять страхование и техническое обслуживание в указанных сферах также нельзя.

Москва, Иван Бабурин

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