Годовой рост цен в США стал самым высоким за последние сорок лет

Рост индекса потребительских цен США на 7,9% за 12 месяцев стало самым высоким с 1982 года, – сообщает Bloomberg.

Обозреватели издания Эшли Уоррачейт и Лиз Маккормик в пятницу, 18 марта, в своей статье пишут, что «индекс потребительских цен США вырос на 7,9% за 12 месяцев до февраля, что стало самым высоким показателем с 1982 года».

Авторы агентства также указали, что показатель, который используется для определения уровня безубыточности инфляции, исторически был примерно на 40 базисных пунктов выше предпочтительного показателя инфляции ФРС.

В своей статье Уоррачейт и Маккормик ссылаются на мнение главы отдела фиксированного дохода JPMorgan Боба Мишеля, по оценке которого ФРС обеспокоена тем, что инфляционные ожидания становятся неуправляемыми.

«ФРС должна сделать гораздо больше, чтобы «успокоить нервные рынки в том плане, что она может вылечить инфляцию, не ставя под угрозу экономический рост», – пишут обозреватели Bloomberg.

Вашингтон, Иван Бабурин

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