Минпромторг: Поставки офисной бумаги стабилизируются до конца недели

В минпромторге РФ в понедельник, 21 марта заявили, что отечественные производители офисной бумаги способны полностью обеспечить потребности внутреннего рынка, ее поставки стабилизируются в течение недели, – сообщает пресс-служба ведомства.

В министерстве прокомментировали рост цен и сокращение предложения на офисную бумагу в некоторых российских регионах следующим образом: «С учетом введения определенных ограничений и логистических проблем с доставкой импортных химикатов, на одном из крупнейших комбинатов была проведена перестройка технологического процесса и найдено новое решение для производства. Минпромторг России ожидает стабилизацию с поставкой бумаги в течение недели».

«Отечественные производители полностью закрывают потребности отечественного рынка офисной бумаги, поэтому дефицита не будет», – сказали в минпромторге.

«Финскими компаниями поставлялись небольшие объемы бумаги», – отметили в ведомстве.

Как заявили в пресс-службе минпромторга, «в настоящее время в России работают три крупных производителя офисной бумаги. Все предприятия обеспечивали бумагой не только внутренний рынок, но и поставляли продукцию в зарубежные страны».

Москва, Иван Бабурин

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