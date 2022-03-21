В Германии начался рост цен на продовольствие

Глава фермерского союза Германии Йоахим Руквид в понедельник, 21 марта, заявил, что в Германии значительно выросли цены на пшеницу и продовольствие в связи с ситуацией на Украине, этот высокий уровень цен сохранится, – сообщает телеканал N24.

В интервью телеканалу Руквид сказал: «Цены уже значительно выросли с начала войны, и я исхожу из того, что этот высокий уровень цен будет сохранен».

По словам глава германского фермерского союза, цены на продовольствие «также будут расти», так как если «Украина, как один из крупных поставщиков не только пшеницы, но, например, подсолнечника, выпадает, это будет иметь влияние на рынки и на цены».

Следует отметить, что ранее в Германии уже отмечали, что цены на пшеницу вышли из-под контроля, так как крупные поставщики зерна Россия и Украина оказались отрезаны от мирового рынка.

Как сообщает РИА Новости, по мнению аналитиков, усугубить кризис может снижение резервов крупнейших экспортеров пшеницы – ЕС, России, США, Канады, Украины, Аргентины, Австралии и Казахстана.

Напомним, правительство России приняло решение о временном запрете на экспорт зерновых в государства Евразийского экономического союза и сахара в третьи страны.

Берлин, Иван Бабурин

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