Прага выступила за введение против России «самых жестких санкций»

Глава МИД Чехии Ян Липавский в понедельник, 21 марта, заявил, что Прага выступает за максимальное ограничение торговых отношений с Россией из-за событий на Украине, – сообщает РИА Новости.

Чешский министр иностранных дел заявил следующее: «Чехия выступает за то, чтобы в отношении РФ были приняты самые жесткие санкции с максимальным ограничением торговых отношений с нею. Потому что нельзя допускать того, чтобы на средства, получаемые от торговли с европейскими странами, Россия финансировала военные операции на Украине».

Также Липавский сказал, что на заседании Совета министров иностранных дел Европейского Союза (СМИД ЕС) обсуждался пятый пакет санкций в отношении России, который касается, прежде всего, эмбарго российских энергоресурсов.

«Решение по новым санкциям будет принято 24 марта», – сообщил глава МИД Чехии.

Прага, Иван Бабурин

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