Минэкономразвития России в понедельник, 21 марта, заявило, что Всемирная торговая организация (ВТО) является единственной международной площадкой для защиты экономических интересов государства, – сообщает ТАСС.

«ВТО является единственной площадкой, на которой можно защитить наши интересы. Кроме того, выход РФ из ВТО будет негативно воспринят добросовестными участниками международной торговли, которые не присоединились к санкциям», – так министерстве отреагировали на предложение депутатов Госдумы от партии «Справедливая Россия» о выходе России из ВТО.

Как сообщалось ранее, парламентарии предложили денонсировать протокол о присоединении России к Марракешскому соглашению, которое ознаменовало создание ВТО.

В минэкономразвития сообщили, что законопроект не поступал МЭР. В вдеомстве отметили, что все введенные против Российской Федерации санкции являются незаконными и с точки зрения Всемирной торговой организации.

Москва, Иван Бабурин

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