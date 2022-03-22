Германия приостановила поставку новых «Сапсанов» в Россию

Немецкий концерн Siemens направил руководству РЖД уведомление о приостановке действия контракта на покупку новых электропоездов «Сапсан», – сообщает РИА Новости.

Сообщается, что речь идет о контракте от 2019 года на закупку и техническое обслуживание 13 новых поездов «Сапсан» на общую сумму 1,1 миллиарда евро.

Гендиректор РЖД Олег Белозеров в рамках открытого диалога в Совете Федерации сказал: «Мы считаем, что вне зависимости от того, как будет складываться ситуация, мы до лета постараемся к Санкт-Петербургскому форуму, запустить новый подвижной состав. Но нас уведомили, что на данный момент контракт приостанавливается по покупке «Сапсанов».

«Есть разные поставщики, которые ведут себя по-разному. У нас есть Siemens по «Сапсанам», до последнего мы вели переговоры, и они искали варианты, как четко, вычитывая санкции, они могли бы продолжать действовать. На сегодняшний момент, договор об обслуживании действует», – добавил Белозёров.

Кроме того, по словам Белозерова, в России есть и свои производители, например группа «Синара» и входящий в нее завод «Уральские локомотивы».

«У нас есть достаточно много компетенций, которые мы, к счастью, переводили в Российскую Федерацию», – заявил генеральный директор РЖД.

Москва, Иван Бабурин

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