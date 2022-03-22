Во Франции могут ввести талоны на продукты

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности введения продуктовых чеков в стране для помощи нуждающимся домохозяйствам справиться с продовольственным кризисом, – сообщают СМИ.

Макрон в эфире радиостанции France bleu заявил: «Я введу продуктовые чеки, чтобы помочь наиболее нуждающимися домохозяйствам и среднему классу, чтобы они могли справиться с повышением цен». Также французский лидер сказал, что по его мнению, – мир столкнется с продовольственным кризисом.

«Франция предложит принять координированный ответ на европейском уровне», – заявил Макрон в эфире радиостанции.

Париж, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»