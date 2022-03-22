Total приостанавливает свою деятельность в России

Французская компания TotalEnergies во вторник, 22 марта, заявила, что приняла решение больше не заключать и не продлевать контракты на закупку российской нефти и нефтепродуктов.

Сообщается, что TotalEnergies инициировала постепенную приостановку своей деятельности в России. Компания больше не будет выделять капитал для проекта «Арктик СПГ – 2». Также компания решила больше не заключать и не продлевать контракты на закупку российской нефти и нефтепродуктов.

В коммюнике TotalEnergies говорится: «Учитывая ухудшение ситуации в Украине и наличие альтернативных источников поставок в Европу, TotalEnergies в одностороннем порядке принимает решение не заключать и не продлевать контракты на закупку российской нефти и нефтепродуктов, чтобы прекратить все закупки российской нефти или нефтепродуктов в кратчайшие сроки и не позднее конца 2022 года».

Москва, Иван Бабурин

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