Экономист: «До лета импортные товары подорожают минимум на 50%»

С начала марта в России взлетели цены буквально на все: дорожают продукты, лекарства, товары первой необходимости, бытовая техника, автомобили. «Новый День» попросил уральского экономиста Виталия Калугина спрогнозировать, как долго будет продолжаться рост цен, и возможен ли их откат при условии стабилизации курса рубля.

«Если рассчитывать до июня, импортные товары подорожают как минимум на 50%. В эту стоимость зашита девальвация рубля, она составит 25%, а может даже 35%. Потому что девальвация – это не курс рубля в текущем моменте, а ожидание его падения. Еще 10-15% прибавит удорожание логистики. Условно, товары из Роттердама придется тащить вокруг земного шара через Китай, а затем на поезде, потому что морские пути для России сейчас закрыты. Единственное, на что мы можем надеяться, – подорожание товаров хотя бы на 25%. Это то, что сейчас происходит с китайскими смартфонами, которые можно быстро привезти на поезде. Ежедневно в Россию из Китая идет по 100 контейнеров с товарами. Стоимость товаров, которые будут доставляться не из Китая, увеличится еще на 25%. То есть в среднем стоит ждать роста цен на 40-50% – и будем надеяться, что это только в 2022 году. Если девальвация рубля продолжится, то и во второй половине года цены будут расти», – поделился мнением собеседник агентства.

Напомним, ранее торговые сети получили письма о подорожании с апреля до 40% продукции зарубежных компаний Coca-Cola, PepsiCo, Nestle, Procter & Gamble и Unilever. Кроме того, даже российские производители и поставщики стали отменять скидки и промоакции, что привело к значительному увеличению стоимости товаров в магазинах.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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