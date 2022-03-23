Новак: За ценами на моторные масла будут следить ФАС и минэнерго

Вице-премьер РФ Александр Новак, вступая на правительственном часе в Госдуме в среду, 23 марта, заявил, что цены на моторные масла для автовладельцев не будут расти слишком быстро, – сообщает РИА Новости

Новак заявил, что правительство вместе с минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) будут следить за ситуацией с ценами на моторные масла.

«На мазут, моторные масла на сегодняшний день цены формируются, исходя из спроса и предложения. Мы имеем программу модернизации НПЗ, которая позволяет нам в ближайшие годы увеличить производство смазочных масел и других нефтепродуктов, которые используют автомобилисты. Мы вместе с ФАС и минэнерго будем на это обращать внимание, чтобы цены на моторное масло не завышались», – заявил российский вице-премьер.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»