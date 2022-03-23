Renault заявил о приостановке своей деятельности в России

Автоконцерн Renault решил приостановить производственную деятельность в РФ, – сообщается на сайте компании.

В обнародованном релизе Renault говорится: «Деятельность Renault Group на заводе в Москве с сегодняшнего дня приостанавливается. Компания сообщает, что также рассматривает все возможные варианты относительно своей доли в «АвтоВАЗе».

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые сообщило, что Renault рассматривает возможность сокращения своих операций в России.

Следует отметить, что компания Renault ранее возобновила производство автомобилей на производственной площадке в Москве.

Как сообщает РИА Новости, Renault с 2005 года владеет производственной площадкой в Москве. Это завод полного цикла, на котором функционируют цеха сварки, окраски и сборки. При заводе действуют инженерно-технический центр и подземный испытательный полигон. На предприятии производятся модели Renault Duster, Renault Kaptur, Nissan Terrano и купе-кроссовер Renault Arkana.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»