В Великобритании из-за антироссийских санкций под угрозой закрытия популярные рестораны фаст-фуда

Британские рестораны «фиш-энд-чипс», где подается популярное среди британцев традиционное блюдо из жареной во фритюре рыбы и картофеля фри оказались под угрозой закрытия, – сообщает Daily Express.

Издание пишет, что после введения Западом санкций против России, в Британии возник риск резкого роста цен на этот фастфуд и закрытия ресторанов быстрого питания.

Сообщается, что военная спецоперация России на Украине негативно сказалась на поставках белой рыбы –, трески и пикши, которые чаще всего используются в ресторанах «фиш-энд-чипс». По информации Daily Express примерно 30% белой рыбы, поставляемой в Соединенное Королевство, завозится из России, и именно Россия контролирует почти 45% глобальных поставок.

Более того, перебои в поставках украинской и российской пшеницы могут также негативно сказаться на работе этих ресторанов, потому что мука используется для приготовления кляра и панировочных сухарей.

Президент Национальной федерации жарщиков Эндрю Кук, сообщил, что более трети британских ресторанов «фиш-энд-чипс» могут закрыться в течение следующих 12 месяцев.

Издание также отмечает, что в январе инфляция потребительских цен в Соединенном Королевстве достигла 5,5%. Цены на продукты питания в среднем выросли на 2,7%, а на некоторые основные товары, такие как хлеб, яйца и горох цены выросли более чем на 10%.

Лондон, Иван Бабурин

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