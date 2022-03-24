Politico: Путин издевается над Западом

Президент России Владимир Путин издевается над Западом своим заявлением о переходе оплаты за поставки газа рублями, понимая его энергетическую зависимость от России, – сообщает издание Politico.

В частности, издание пишет: «Это ставка с высоким риском: либо Запад уступит требованиям Путина, либо рискнет продолжать сопротивление и ждать новых шагов Москвы» и приводит мнение эксперта Тимоти Эша, который говорит, что «этим решением Путин пытается заставить Запад смягчить санкции против России».

«Если западные страны захотят продолжать импортировать энергоносители из России, им придется заключать сделки с российскими компаниями», – говорит Эш.

Аналитик S&P Global Commodity Insights Джеймс Хакстепп, в свою очередь, говорит: «Такое решение российского лидера создаст сложности для европейских покупателей газа из РФ. Это новая, неизведанная территория».

Напомним, что накануне президент России Владимир Путин объявил о том, что Россия перейдет на оплату поставок газа в «недружественные страны» в рублях.

Вашингтон, Иван Бабурин

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