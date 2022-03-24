США расширяют мощности для наращивания поставок СПГ в Европу

Пресс-секретарь отраслевой ассоциации поставщиков природного газа Дафна Магнусон в четверг, 24 марта, сообщила, что производители сжиженного природного газа (СПГ) в Соединенных Штатах задействовали все имеющиеся у них мощности для экспортных поставок в Европу и работают над их расширением, – сообщает РИА Новости.

Магнусон сказала следующее: «Мы были крупнейшим поставщиком СПГ в Европу на протяжении их энергетического кризиса и подтверждаем готовность помогать нашим клиентам. Этой зимой мы задействовали все наши экспортные возможности и сейчас добавляем дополнительные объемы за счет лицензий, одобренных министерством энергетики».

«Участники американской Ассоциации поставщиков природного газа рассчитывают вскоре получить от властей дополнительные производственные лицензии», – сообщила пресс-секретарь ассоциации .

Следует отметить, что сегодня, 24 марта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе заявила о создании нового партнерства Евросоюза и США, предполагающего дополнительные поставки СПГ из США в ЕС взамен российскому.

«Завтра мы вместе с президентом Байденом представим новую главу в нашем энергетическом партнерстве. Речь идет о дополнительном СПГ из США для Европейского союза, что заменяет российский СПГ, который у нас был до сих пор», – сказала фон дер Ляйен.

Вашингтон, Иван Бабурин

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