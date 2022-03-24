Американским СМИ разрешили проводить финансовые операции в Крыму и Донбассе

Министерство финансов США разместило на своем сайте генеральную лицензию, в рамках которой американским СМИ разрешается проводить финансовые операции в Крыму, ДНР и ЛНР, – сообщает РИА Новости.

На сайте американского минфина отмечается, что эти операции допускаются «в той мере, которая необходима для осуществления журналистской работы в данных регионах».

Кроме того, в обнародованной американским минфином еще одной генеральной лицензии говорится, что американским гражданам рамках исключения из введенных санкций разрешается совершать финансовые операции, необходимые для работы дипломатических представительств и консульств третьих стран в России.

«За исключением случаев, предусмотренных в пункте «В» настоящей лицензии, граждане США уполномочены участвовать во всех сделках, происходящих и необходимых для функционирования дипломатических или консульских представительств третьих стран, находящихся в России», – говорится в документе.

Вашингтон, Иван Бабурин

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