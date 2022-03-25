Газпром откажется от «конкурентных» закупок

ПАО «Газпром» и группа компаний «Газпром» начнет проводить закупки в форме «закрытых маркетинговых исследований», которые, согласно положению корпорации о закупках, относятся к неконкурентным, – сообщается на сайте АО «Газпром закупки».

В сообщении, в частности, говорится: «Закупки ПАО «Газпром» и его дочерних предприятий будут проводиться неконкурентным способом с использованием «Электронной торговой площадки Газпромбанка» (ЭТП ГПБ).

Сообщается, что информация о таких закупках будет размещаться в закрытой части ЭТП ГПБ. При этом к участию в таких закупках будут приглашаться только те поставщики, которые аккредитованы на ЭТП ГПБ. Им будет предоставляться доступ к информации и документации по таким закупкам.

Такое изменение в закупках «Газпрома» связано с решением правительства РФ, которое обязало госкомпании, находящиеся под антироссийскими санкциями, не размещать в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок информации о своих закупках.

В сообщении минфина о принятии соответствующего правительственного постановления говорилось следующее: «Изменения дадут заказчикам возможность проводить конкурентные закупки в закрытой форме (в том числе в электронной форме на специализированной электронной площадке), а также направлены на защиту поставщиков от введения вторичных санкций за участие в закупках таких заказчиков».

Следует отметить, что сам документ устанавливает, что госкомпании, в отношении которых введены те или иные санкции, могут не размещать в ЕИС в сфере закупок информацию как о своих закупках, так и о своих поставщиках, с которыми заключены договора по результатам таких закупок.

Эта норма распространяется также на кредитные организации, если санкции введены в отношении лиц, контролирующих кредитную организацию.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»