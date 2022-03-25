Германия призывает не расплачиваться за газ в рублях

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в пятницу, 25 марта, заявил, что рекомендует германским компаниям не расплачиваться за поставки газа из России рублями, – сообщают СМИ.

В частности Линднер сказал: «Мой совет: мы не должны принимать условия Путина, мы должны следовать контрактам в том виде, в котором они были заключены. Путин пытается таким образом улучшить экономическую ситуацию».

«Все договоры согласованы в евро или долларах, они должны выполняться так, как они были подписаны», – заявил глава германского минфина.

Берлин, Иван Бабурин

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