Еврокомиссия будет совершать общие закупки энергии

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита стран ЕС в пятницу, 25 марта, заявил, что Еврокомиссия (ЕК) получит мандат на общие закупки энергоносителей, – сообщают СМИ.

Во время своего выступления Макрон заявил журналистам: «Мы дали Еврокомиссии полномочия разных инструментов регулировки на энергетическом рынке, особенно в том, что касается лимита цены на газ. Впервые было решено, что Еврокомиссия получит мандат, чтобы делать общие закупки энергии».

«Европейским странам, возможно, удастся пересмотреть часть контрактов по импорту газа из России. Некоторые объявления, сделанные Россией, приведут к тому, что некоторые контракты можно будет пересмотреть», – сказал президент Франции на пресс-конференции в Брюсселе.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что саммит ЕС принял решение объединить закупки газа, «чтобы страны не конкурировали между собой на газовом рынке».

Брюссель, Иван Бабурин

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