На Украине и в Европе заканчивается моторное топливо

Владелец украинской топливной компании Prime Group Дмитрий Леушкин в пятницу, 25 марта, заявил, что на Украине сложилась критическая ситуация с топливом, – сообщает украинское издание Страна.ua.

По словам Леушкина, из-за начала посевной за последние две недели на нефтебазах исчерпаны остатки топлива. Заправки продают обычный бензин и дизель под видом «премиального», чтобы обойти установленное украинскими властями ограничение наценки.

«В Европе лишних объемов мало. А те, что есть, сложно возить, поскольку не выстроена логистика, есть трудности с железной дорогой и не разрушены разного рода бюрократические барьеры для движения бензовозов. В апреле ждем дефицит топлива», – заявил владелец Prime Group.

В свою очередь в странах Евросоюза также растет беспокойство по поводу того, что в Европе может закончиться дизельное топливо, его запасов осталось всего на 40 дней, – сообщает Bloomberg.

Киев, Иван Бабурин

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