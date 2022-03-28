В течение дня курс доллара опускался ниже 90 рублей

По данным Московской биржи курс доллара впервые с 1 марта в течение дня опускался ниже 90 рублей, – сообщает РИА Новости.

Сообщается, что в течение дня доллар усиливал снижение и наконец преодолел психологически важную отметку в 90 рублей. К 17:39 курс американской валюты расчетами «завтра» теряла на 5,55 рубля, опускаясь до 90,45, а минутами ранее максимально опускался до 89,85.

Курс евро в течение дня при этом опускался ниже 100 рублей – до 98,32.

Официальный курс на 29 марта, установленный Центробанком, составил 93,7125 рубля за доллар (+ 1,9493 рубля) и 102,6714 за евро (+ 2,5948 рубля).

Рубль растет на российском валютном рынке уже шестой торговый день подряд. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков, на укрепление рубля, прежде всего, влияют ожидания очередного раунда российско-украинских переговоров, запланированый в Стамбуле.

Москва, Иван Бабурин

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