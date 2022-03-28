Индонезия заявила о готовности закупать нефть у России

Президент индонезийской государственной нефтегазовой компании PT Pertamina Нике Видьявати в понедельник, 28 марта, заявил, что они заинтересованы в закупках российской нефти, – сообщает CNBC Indonesia.

Интерфакс также сообщает, что Нике Видьявати заявил: «В разгар геополитической ситуации мы видим, что есть возможность купить российскую нефть по хорошей цене. Господин Тауфик (директор PT Kilang Pertamina Internasional – ред.) принял решение и запланированная закупка согласована с министерством иностранных дел Индонезии, поскольку это является, в том числе, политическим вопросом».

По словам президента PT Pertamina, после завершения реконструкции НПЗ в Балонгане в мае 2022 года компания станет более гибкой в приеме различных видов сырой нефти, в том числе из России.

Джакарта, Иван Бабурин

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