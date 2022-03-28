В Москве и Минске ЕБРР закрывает свои офисы

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) понедельник, 28 марта, распространил заявление, в котором говорится, что закрывает свои офисы в Москве и Минске.

В заявлении финансовой организации говорится: «ЕБРР объявляет, что находится в процессе закрытия своих постоянных офисов в Москве и Минске. Решение о закрытии офисов является неизбежным результатом действий, предпринятых Российской Федерацией при помощи Беларуси».

Как напоминает ТАСС, 1 марта совет директоров ЕБРР принял решение о необходимости ввести определенные ограничения в отношении РФ и Белоруссии из-за специальной военной операции на Украине. Членам Совета управляющих финансовой организации было выделено 30 дней на то, чтобы проголосовать по вопросу о бессрочной приостановке доступа обеих стран к финансам банка в связи с «чрезвычайными обстоятельствами». Для утверждения решения необходима поддержка двух третей управляющих.

Следует напомнить, что Россия является членом ЕБРР с 1992 года. В 2014 году после введения против РФ санкций со стороны Евросоюза и США финансовая организация приостановила инвестирование в российские проекты.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – международная финансовая организация, основанная в 1991 году. Являясь многосторонним инвестиционным банком развития, ЕБРР использует инвестиции в качестве инструмента построения рыночной экономики. Первоначально ориентированная на страны бывшего Восточного блока, она расширилась, чтобы поддержать развитие более чем в 30 странах от Центральной Европы до Центральной Азии. Как и другие многосторонние банки развития, ЕБРР имеет членов со всего мира, причем крупнейшим акционером являются Соединенные Штаты. ЕБРР со штаб-квартирой в Лондоне принадлежит 71 стране и двум институтам Европейского Союза.

Лондон, Иван Бабурин

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