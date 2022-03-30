Германия продолжает отказываться платить за газ в рублях

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт в среду, 30 марта, сказал, что федеральный канцлер Олаф Шольц в телефонном разговоре с Владимиром Путиным заявил о том, что компании Германии продолжат платить за поставки газа из России в евро.

Официальный представитель кабмина ФРГ заявил: «Расчеты будут осуществляться исключительно в евро и, как и обычно, переводиться в Газпромбанк, который не затронут санкциями. Банк будет конвертировать деньги в рубли».

«Как и прежде, договоренность «Большой семерки» остается в силе: поставки энергоносителей будут оплачиваться исключительно в евро и долларах. Как это и предусмотрено в контрактах», – сказал Хебештрайт.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре, состоявшемся в среду 30 марта, уведомил Олафа Шольца в том, что с 1 апреля поставки газа в Европу должны оплачиваться в рублях, и подчеркнул при этом, что для европейских импортеров ничего не изменится.

Однако официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что Шольц не дал согласия на эту процедуру, а лишь попросил письменной информации, чтобы лучше понять ее.

Напомним, что ранее в Кремле по итогам этого телефонного разговора заявили, что президент объяснил канцлеру Германии решение о переходе в расчетах за газ на рубли: оно вызвано тем, что в нарушение норм международного права российские валютные резервы заморожены странами ЕС. При этом стороны условились, что этот вопрос дополнительно обсудят эксперты двух стран.

Берлин, Иван Бабурин

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