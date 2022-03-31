Берлин отказывается платить за газ в рублях

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в четверг, 31 марта, заявил, что плата Германии за газ из РФ по-прежнему будет осуществляться в евро в соответствии с имеющимися контрактами, сообщает Интерфакс.

На совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Карлом Нехаммером Шольц заявил: «Мы просмотрели контракты. В них говорится, что плата осуществляется в евро. В разговоре с президентом России я объяснил ему, что так и должно остаться, и так и будет».

Канцлер ФРГ также сказал, что для создания новой инфраструктуры для поставок газа в ФРГ потребуется немало времени, однако работа над диверсификацией источников энергоресурсов продолжится.

Следует отметить, что на пресс-конференции канцлер Австрии также заявил журналистам о стремлении своей страны диверсифицировать поставки, чтобы не зависеть от российских поставок газа.

«Санкции, введенные против России, должны ослаблять именно ее, а не те страны, что прибегли к ограничительным мерам», – заявил Карл Нехаммер.

Ранее в четверг, 31 марта, президент России Владимир Путин на открытии совещания по развитию авиационной отрасли заявил, что подписал указ о переводе расчетов за природный газ с «недружественными» странами на рубли.

Берлин, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»