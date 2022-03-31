В России снизятся цены на алкоголь

Отпускные цены на спиртные напитки будут снижены на фоне укрепления курса рубля, – об этом объявили три крупных дистрибутора алкогольной продукции – Simple Group, Luding Group и Ladoga, – сообщает ТАСС.

Сообщается, что Simple Group планирует с 1 апреля снизить цены на большую часть ассортимента в среднем на 10-15%.

Со своей стороны, представитель Luding Group сообщил, что компания «с самого начала колебаний курса рубля корректирует отпускные цены на импортную продукцию с учетом изменения курса иностранной валюты к рублю».

Президент Ladoga Вениамин Грабар сообщил, что компания снизила цены на 17-19% с 30 марта.

«В первую очередь снижение коснулось импортного ассортимента. Этому поспособствовала не только частичная стабилизация курса рубля. Нам удалось навести ясность в проработке новых финансовых и логистических коридоров, договориться с некоторыми поставщиками о переходе на прямую конвертацию валют их государств в рубли, отказавшись от евро и доллара», – передала пресс-служба слова Грабара изданию «Ведомости».

Следует отметить, что в конце февраля – начале марта импортеры алкоголя в Россию приостановили продажи своей продукции, что привело к росту цен на импортные напитки на 15-100%.

Москва, Иван Бабурин

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