Центробанк раскрыл схему рублевых расчетов за газ

Совет директоров Центрального банка РФ установил режим специальных банковских счетов типа «К», которые должны стать центральным элементом введенной указом Владимира Путина с 1 апреля новой схемы расчетов за экспорт природного газа, – сообщается на сайте ЦБ.

Как сообщил регулятор, специальный рублевый и валютный счета типа «К» открываются иностранным покупателям газа в уполномоченном банке, которым согласно указу президента РФ назначен Газпромбанк.

Счета типа «К» – это конвертируемые счета, которые открываются нерезидентам и официальным представительствам для расчетов в российских рублях. Деньги на счетах типа «К» могут использоваться для покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке России в порядке, установленном ЦБ, – сообщается на сайте РБК.

Покупатели газа смогут открывать банковские счета типа «К» в рублях и иностранной валюте. Оплата по контрактам за газ будет зачисляться на счет в иностранной валюте. Затем банк продает эту валюту на бирже ММВБ-РТС и зачисляет полученные рубли на рублевый счет, и рубли с этого счета уже поступают на счета российских поставщиков газа.

Ранее, в четверг, 31 марта, президент Владимир Путин подписал указ о расчетах за газ с «недружественными» странами за рубли днем 31 марта. Согласно ему, компании из западных стран должны открыть счета в российских банках. Новые правила продажи начнут действовать с 1 апреля, действующие контракты будут приостановлены.

Москва, Иван Бабурин

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