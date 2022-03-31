США «распаковали» свои стратегические резервы нефти

Президент США Джо Байден в четверг, 31 марта, заявил, что Соединенные Штаты пошли на крупнейшее высвобождение нефти из национального резерва в истории, – сообщает ТАСС.

Выступая в Белом доме с заявлением, посвященным вопросам энергетики, Байден заявил: «Сегодня я даю распоряжении о высвобождении 1 млн баррелей в день в течение следующих шести месяцев – более 180 млн. баррелей из стратегического нефтяного резерва. К настоящему моменту это крупнейшее высвобождение из национального резерва в истории Соединенных Штатов».

Кроме того американский лидер сказал, что энергетические компании готовы начать добычу дополнительно 1 млн. баррелей нефти в сутки с осени 2022 года.

«Я хочу отметить те компании, которые уже объявили о намерении наращивать добычу. Они вкладывают средства, чтобы добывать больше нефти, а также в чистые технологии, чтобы уменьшить нашу зависимость от нефти в будущем. Они дали понять, что будут добывать дополнительно 1 млн. баррелей нефти в день, возможно, начиная уже этой осенью».

Вашингтон, Иван Бабурин

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