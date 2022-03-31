Австрия выступила против запрета на поставки нефти и газа из России

Канцлер Австрии Карл Нехаммер на брифинге в четверг, 31 марта, заявил, что страна не намерена выступать за эмбарго на поставку нефти и газа из России, – сообщает Kronen Zeitung.

«Санкции имеют смысл только в том случае, если они ослабляют того, кому они предназначены, а не того, кто вводит их. Тем не менее, это ужасное чувство – зависеть от российского газа. Но моя работа заключается в обеспечении безопасности поставок», сказал Нехаммер, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Также австрийский канцлер заявил, что ожидает письменных подробностей от «Газпрома» по переходу на оплату рублями в газовых контрактах.

«Давайте судить не об объявлениях, а о фактах. OMV еще не получила никакого уведомления, и у компаний есть долгосрочные контракты в евро до 2040 года», – сказал Карл Нехаммер.

Вена, Иван Бабурин

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