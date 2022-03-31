В российских магазинах могут перестать выдавать чеки

Минпромторг России предложил Федеральной Налоговой службе (ФНС) отменить кассовые чеки, магазины могут перестать выдавать их покупателям, – сообщают Известия.

Издание со ссылкой на письмо замглавы ведомства Виктора Евтухова пишет, что минпромторг предложил ФНС разрешить торговле не предоставлять чеки людям с каждой покупкой. Инициатива ведомства предполагает, что чек в бумажном или электронном виде можно будет получить лишь по просьбе.

Сообщается, что такая мера позволит сократить торговле расходы на подорожавшую из-за санкции чековую бумагу, чем экономить до 30 млрд. рублей в год.

Известия также пишут, что в документе сообщается, что зарубежные поставщики кассовой ленты сократили отгрузки товара, а отечественные изготовители не сокращали производство. Нехватки ленты пока не наблюдается, но закупать ее ритейлеры стали гораздо активнее.

Следует отметить, что ранее ФНС приняла решение временно не штрафовать магазины, которые не могут выдавать покупателям бумажные чеки из-за дефицита кассовой ленты.

Бизнес предупреждал, что чековая лента, которую используют многие компании в кассовых аппаратах, подорожала в 3,6 раза (до 250 рублей за рулон) и стала исчезать у поставщиков. Складывающуюся ситуацию объясняют прекращением поставок сырья, ростом курсов валют и нарушением логистической цепочки из-за санкций.

Москва, Иван Бабурин

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