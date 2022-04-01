CNN: российские танкеры тайно продают нефть. Покупатель неизвестен

После начала специальной военной операции Росси на Украине мировые СМИ наполнились сообщениями о том, что российские нефтяные танкеры бесцельно бродят по морям и что никому не нужно черное золото из России из-за санкций и ради сохранения хорошей репутации у потенциальных клиентов. По крайней мере, такова была официальная позиция мирового сообщества. Однако CNN в своем материале утверждает обратное: российские танкеры продолжают продавать нефть, только тайно. И покупатель топлива неизвестен.

«Россияне осуществляют тайную продажу сырой нефти и других нефтепродуктов путем временного отключения транспондеров (автоматических радиотранспондеров) в море, которые непрерывно следят за движением судов по мировым морям в соответствии с международными конвенциями морского судоходства» – поясняется в сюжете CNN.

Экипажам достаточно отключить транспондеры на несколько часов.

По словам экспертов компании Windward, которая отслеживает и анализирует морские перевозки, это происходит все чаще и чаще. По данным Windward, количество случаев, когда танкеры, связанные с транспортировкой российской нефти, отключали транспондеры, выросло на 600% с момента начала военного конфликта на Украине.

«Суда пытаются исчезнуть с радаров. Российский флот начинает скрывать свои передвижения и цели своего экспорта», – сказал CNN генеральный директор Windward Дэниел.

Сообщается, что за неделю с 12 марта его компания зафиксировала 33 случая, когда российский танкер отключил транспондер.

По оценкам Rystad Energy, за пять недель с начала спецоперации на Украине экспорт российской нефти упал примерно на 1,2-1,5 млн баррелей в день.

«Однако оставшиеся направления нефти окутаны тайной», – говорится в отчете компании на этой неделе. Там же отмечают, что это может быть около 4,5 млн баррелей в день.

Для сравнения: ежедневное потребление нефти в мире оценивается примерно в 100 млн баррелей.

В числе потенциальных покупателей нефти в СМИ называют Китай и Индию.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»