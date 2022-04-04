В Австрии выступают против ограничения поставок российского газа

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в понедельник, 4 апреля, выступил против газового эмбарго, – сообщают СМИ.

В интервью телеканалу OE24 Шалленберг сказал: «Мы не должны совершать ошибку, будто бы есть только один путь. У нас есть другие способы ужесточения санкций, и мы их используем».

В свою очередь, также сегодня, австрийский министр энергетики Леоноре Гевесслер заявила, что Австрия слишком сильно зависит от поставок российского газа, но будет стремиться к сокращению этой зависимости.

«Австрия непропорционально сильно зависит от поставок природного газа из России. Мы зависим на 80%. В настоящее время необходимо сделать все, чтобы стать независимыми от поставок российских поставок»– сказала Гевесслер.

Напомним, что 24 марта канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью газете Kleine Zeitung заявил, что Австрия выступает против запрета поставок топлива из России, поскольку получает до 80% газа из России.

«Так не получится. Это нереально и неправильно. Австрия получает до 80% газа из России. Одна только дискуссия вредит этой теме и взвинчивает цены на энергоносители», – сказал Нехаммер.

Вена, Иван Бабурин

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