Немецкий концерн Henkel остается в России

Глава наблюдательного совета одного из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии концерна Henkel AG Симон Бажель-Тра в понедельник, 4 апреля, заявил, что компания пока продолжит свою деятельность в России, – сообщают СМИ.

Газета Wall Street Journal со ссылкой на речь Симона Бажель-Тра в рамках годового собрания акционеров пишет: «Henkel AG пока продолжит свою деятельность на территории России, но будет следить за развитием событий».

В свою очередь, агентство Reuters также в понедельник приводит такую цитату председателя правления компании: «Общественность иногда воспринимает продолжение работы очень критически. Поэтому мне важно подчеркнуть, что мы полностью применяем все необходимые санкции».

Henkel в России на 11 заводах производит клеевые материалы, моющие средства, косметику и средства личной гигиены.

Следует отметить, что в начале марта концерн прекратил все инвестиции, а также рекламные и спонсорские мероприятия в России. В компании в России насчитывается около 2,5 тыс. работников.

Берлин, Иван Бабурин

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