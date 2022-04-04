В Ливане объявили о банкротстве страны

Вице-премьер правительства Ливана Саад аль-Шами в понедельник, 4 апреля, объявил о «банкротстве государства и Центрального банка Ливана», – сообщает телеканал Аль-Джадид.

В интервью телеканалу аль-Шами сказал, что всего лишь констатирует свершившийся факт.

«Есть факт, который невозможно игнорировать. Нельзя жить в состоянии отрицания, мы не можем открыть для всех вкладчиков возможность забрать деньги из банков», – сказал вице-премьер правительства Ливана и добавил, что «хотел бы он жить в нормальном государстве».

«Потери распределятся между государством, Банком Ливана, банками и вкладчиками», – сказал вице-премьер Ливана.

Следует напомнить, что первый дефолт по государственным долгам Ливан в марте 2020 года, тогда государство признало, что не в состоянии обслуживать государственный долг, составляющий 170% ВВП страны и отказалось платить проценты кредиторам.

Сообщается, что найти новых кредиторов, готовых реструктуризировать и рефинансировать правительственные долги, Ливану так и не удалось.

Отметим, что объявление банкротства означает, что правительство и банки официально отказываются возвращать депозиты вкладчикам.

Бейрут, Иван Бабурин

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