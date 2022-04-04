США: В ЕС сами должны решить, отказываться ли от российской нефти

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс в понедельник, 4 апреля, заявил, что США исходят из того, что страны ЕС должны самостоятельно решать, прекращать ли поставки нефти и угля из России, – сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос, призывает ли Вашингтон страны Евросоюза полностью отказаться от поставок нефти и угля из России, Прайс заявил журналистам: «Эти решения наши европейские союзники должны принимать самостоятельно. Когда президент Байден в прошлом месяце подписал исполнительный указ, который, по сути, запретил импорт российских энергоносителей в США, мы вполне откровенно говорили, что не призываем наших европейских союзников к этому».

При этом Прайс отметил, что США могут самостоятельно обеспечивать себя энергоносителями, но «это не относится ко многим нашим европейским союзникам».

При этом пресс-секретарь госдепа обратил внимание, что США намерены наращивать поставки в страны Евросоюза энергоносителей, включая сжиженный природный газ, а также, что «стороны обсуждают дальнейшие совместные действия» с целью сокращения снижения зависимости стран ЕС от энергоресурсов из России.

Вашингтон, Иван Бабурин

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