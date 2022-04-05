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Вторник, 5 апреля 2022, 19:14 мск

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Путин: Национализация российских активов на Западе – обоюдоострое оружие

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин на совещании по поддержке агропромышленного комплекса во вторник, 5 апреля, заявил, что призывы к национализации российских энергетических активов в западных странах это обоюдоострое оружие, – сообщают СМИ.

Путин на совещании сказал следующее: «Слышим уже и заявления официальных лиц о возможной национализации наших некоторых активов. Так мы далеко зайдем, пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие».

Также российский президент отметил, что ситуация в энергетической сфере ухудшается из-за «нерыночных, грубых мер» зарубежных стран, в том числе административного давления на «Газпром». Кроме того, Путин обвинил европейские страны в попытках «переложить свои собственные ошибки в сфере экономики, энергетики на Россию».

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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