Лондон: Запад толкает экономику России назад в Советскую эпоху

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс по итогам встречи с польским коллегой Збигневом Рау в Варшаве во вторник, 5 апреля, заявила, что заморожены более 60% валютных резервов России, в качестве ответной меры на спецоперацию России на Украине, – сообщает ТАСС.

Глава МИД Соединенного Королевства заявила: «Наши скоординированные санкции толкают российскую экономику обратно в советскую эпоху. Сегодня я могу объявить, что мы заморозили свыше $350 млрд., а это более чем 60% от всех валютных резервов России, оцениваемых в $604 млрд.»

Лиз Трасс также заявила, что на запланированной на четверг, 7 апреля, встрече глав МИД стран G7 Лондон призовет к введению новых санкционных мер в отношении России.

«Речь идет о запрете на вход российских судов в порты западных стран, расширения списка находящихся под санкциями российских банков, распространения рестрикций на российскую золотодобывающую отрасль, а также – согласование четкого графика по отказу от импорта российских нефти и газа», – сказал глава МИД Великобритании.

Варшава, Иван Бабурин

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