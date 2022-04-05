Минск решил не погашать долги перед ЕБРР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается рассчитываться с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) по кредитам за замороженные проекты в ЖКХ, – сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Пресс-служба приводит такие слова белорусского лидера: «Раньше с Европейским банком реконструкции и другими мы договорились о том, что они прокредитуют многие объекты жилищно-коммунального хозяйства. Кое-какие начали кредитовать, а потом бросили. Это означает, что ЕБРР не выполнил условия договора».

«Два момента. Как будем заканчивать реконструкцию и строительство этих объектов? И второе: не дай бог, кто-то из вас начнет рассчитываться по долгам с этими банками. Они не выполнили условия договора – до свидания, пока не вернутся к выполнению этих договоров», – заявил Лукашенко.

Глава Белоруссии считает, что оплату по кредитам можно будет возобновить после возобновления перечисления средств по заключенным ЕБРР договорам.

Следует напомнить, что ранее совет управляющих ЕБРР одобрил прекращение финансового сотрудничества и предоставления технической помощи России и Белоруссии.

Минск, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»