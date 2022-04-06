ФРГ: Ведение эмбарго на поставки российского угля приведет к дефициту

Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек на пресс-конференции в среду, 6 апреля, заявил, что немедленное введение запрета на поставки российского угля в Европу привело бы к дефициту предложения в Германии, сообщает ТАСС.

Хабек, в частности сказал журналистам: «Это приведет к дефициту в снабжении углем, если эмбарго немедленно вступило в сил».

Тем временем Bloomberg пишет, что в Европе стоимость на сырье резко взлетела после появившихся опасений на запрет импорта сырья из России.

Сообщается, что цена майских фьючерсов на уголь в Роттердаме поднялась до самого высокого уровня за месяц – на 10,8%, до $330 за тонну. Европейские контракты на поставку угля в следующем году дорожали три дня подряд, достигнув $230 за тонну, свидетельствуют данные торгов международной биржи ICE.

Берлин, Иван Бабурин

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