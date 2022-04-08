В США цена на газ побила 13-летний рекорд

Цена на газ в США на фоне сокращения предложения на рынке и беспокойства инвесторов по поводу поставок энергоресурсов достигла рекордного значения за 13 лет на торгах в четверг и продолжила подниматься в ходе сессии в пятницу, 8 апреля. С начала текущего года газ в США подорожал почти на 80%, – сообщает Интерфакс.

Сообщается, что фьючерс на поставку природного газа на май на Нью-йоркской товарной бирже к 17:20 по Москве прибавил в цене 0,2% и составил $6,386 за 1 млн. британских тепловых единиц (BTU). По итогам торгов днем ранее котировки выросли до $6,359, что по данным Dow Jones Market Data стало рекордным значением со 2 декабря 2008 года.

Эксперт Tortoise Роб Таммел заявил: «Цены на природный газ в Штатах чувствительны к любым негативным факторам, вызывающим беспокойство о поставках в краткосрочной перспективе, среди которых можно назвать эмбарго на поставки российских энергоресурсов и аномально холодную погоду».

Также сообщается, что за последние 5 лет запасы газа в США примерно на 17% меньше среднего уровня. Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило, что на неделе, завершившейся 1 апреля, они составили 1,382 трлн. кубометров.

Вашингтон, Иван Бабурин

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