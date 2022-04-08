В России ускорилась инфляция

Росстат в пятницу, 8 апреля, сообщил, что в России в марте 2022 года инфляция ускорилась до 7,61% с 1,17% в феврале, а в годовом выражении – до 16,69% с 9,15% месяцем ранее.

«Показатель месячной инфляции в марте в 7,61% оказался самым высоким с января 1999 года – тогда значение находилось на отметке 8,38%, – сообщает ведомство.

Кроме того, в сообщении ведомства говорится: «В марте 2022 года по сравнению с февралем 2022 года индекс потребительских цен составил 107,61%, по сравнению с декабрем 2021 года – 109,95%».

Продовольственная инфляция в России, включая алкогольные напитки, в марте в месячном выражении составила 6,73% против 1,56% в феврале текущего года, в годовом выражении рост цен на продовольствие ускорился до 17,99% с 11,46% месяцем ранее. Без учета плодоовощной продукции цены на продовольствие в марте выросли на 5,59% к февралю (по сравнению с мартом прошлого года – на 15,7%).

Цены на плодоовощную продукцию увеличились на 14,22% к февралю, по сравнению с мартом 2021 года рост составил 34,83%.

В сообщении Росстата говорится: «В марте прирост цен на отдельные виды плодоовощной продукции составил: на лук репчатый – 50,1%, капусту белокочанную – 39,8%, бананы – 31,5%, морковь – 29,5%, помидоры свежие – 27,4%, свеклу столовую – 24,7%, груши – 21,7%, виноград – 14,9%. Вместе с тем цены на огурцы свежие снизились на 17,4%».

Среди продуктов питания сильнее всего подорожал сахар – на 44,04% к февралю (с начала года рост цен на 51%, в годовом выражении – на 70,16%). Соль поваренная в среднем по России стала дороже на 14,2%, рис – на 12,9%, гречка – на 10,2%.

Цены на масло подсолнечное в марте в среднем выросли на 7,2% (с начала года – на 7,21%, к марту 2021 года – на 14,83%), макаронные изделия – на 7,35% (с начала года – на 12,09%, к марту 2021 года – на 24,89%), масло сливочное подорожало на 5,19% (с начала года на 9,92%, в годовом выражении – на 21,96%). Хлеб и хлебобулочные изделия подорожали в марте на 3,98% (в годовом выражении – на 14,99%).

Из непродовольственных товаров в марте больше всего выросли цены на электротовары и другие бытовые приборы – на 28,9%. Телерадиотовары подорожали в марте в среднем на 23,37%, моющие и чистящие средства – на 13,5%, медикаменты – на 10,31%, строительные материалы – на 9,95%, ткани – на 7,13%, обувь и одежда на 6,09% и 4,92% соответственно. При этом газовое моторное топливо подешевело на 10%, дизельное топливо – на 0,5%, бензин автомобильный – на 0,1%.

Что касается услуг в сфере туризма, что в марте подорожали путевки на отдых в Турцию – в 1,7 раза, Египет – на 47,4%, ОАЭ – на 39,3%, санатории – на 1,4%, дома отдыха, пансионаты и экскурсионные туры по России – на 1,2%, автобусные экскурсии – на 1,1%. Цены на проживание в двухзвездочных гостиницах снизились на 0,5%, на билеты в кинотеатры – на 0,8%.

Москва, Иван Бабурин

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